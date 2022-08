Luqanskda Rusiyanın “Vaqner” muzdlu döyüşçülərinə məxsus qərargahın vurulması ilə bağlı detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusu qərargahın yerini rusiyalı jurnalistin paylaşdığı foto sayəsində müəyyən edib. Məlumata görə, rusiyalı hərbi jurnalistlər qərargaha gedərək fotolar çəkib və fotolar sosial mediada paylaşılıb. Hücum nəticəsində qərargah tamamilə məhv edilib. Tələfat barədə məlumat olmasa da, Ukrayna tərəfi çox sayda muzdlu döyüşçünün öldüyünü yazır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.