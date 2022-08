Qətərin məşhur parfüm brendi "Lafayyette" Bakıda ilin “ən yaxşı“sı oldu - FOTOLAR

Ətir - zərifliklə lüks arasında mükəmməl ahəng yaradan önəmli aksesuardır və insanın xarakterini əks etdirir.

Abdulla Alnaimi Qətərli gənc parfüm dizaynerdir. O, "Lafayyette" parfüm brendinin sahibidir. Abdulla Alnaiminin yaratdığı brend parfümeriya dünyasında öz yerini tutmaqla yanaşı, öz əsrarəngizliyi ilə ətirsevərləri təəccübləndirməyə davam edir. "Lafayyette" parfüm brendi özündəmüşk, ənbər, sidr kimi qalıcı qoxuları birləşdirməklə ortaya təkrar olunmaz əsər qoyur.

30 iyun 2022-ci il tarixində Golden People Awards layihəsində, Lafayyette parfüm brendi nominasiyası üzrə təltif olunmuşdur.

