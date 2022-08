İstedadlı səyahət bloqçusu Firəngiz Əbdüləziz mükafata layiq görüldü - FOTOLAR

Azərbaycanın tanınmış səyahət bloqçusu Firəngiz Əbdüləziz bu günə qədər dünyanın bir çox ölkəsinə səyahət edib. Uğurlu bloqçu səyahət etdiyi ölkələrdən olan görüntüləri sosial media izləyiciləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır.

Ən son səyahəti Londona olan gənc bloqçu dünyanın tarixi məkanları haqda maarifləndirici bloqlar hazırlayır. O, ilin uğurlu səyahət bloçusu, eyni zamanda "Selfie Travel" turizm şirkətinin baş satış meneceridir.

Faydalı fəaliyyətinə görə Firəngiz Əbdüləzizi 30 iyun 2022 ci ildə Golden People Awards layihəsində, ilin istedadlı səyahət blogeri nominasiyasına layiq görülmüşdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.