"Sumqayıt" yeni hücumçu transfer edib

2022/23 mövsümü üçün transfer çalışmalarını davam etdirən “Sumqayıt” FK daha bir futbolçunu heyətinə cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi Almir Aqanspaxiçi heyətinə qatıb.

Klub ötən mövsümü “Çukariçki”də keçirmiş bosniyalı hücumçunu 1 illik icarəyə götürüb. 25 yaşlı futbolçu “Sumqayıt” FK-da “9” nömrəli formada çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Almir Aqanspaxiç karyerası ərzində Bosniya və Herseqovinanın “Sarayevo”, “Mladost” (Kakan), “Krupa”, “Çelik”, Xorvatiyanın “Osiyek”, Norveçin “Raufoss”, Serbiyanın “Novi Pazar” və “Çukariçki” klublarının uğurları üçün çalışıb. Aqanspaxiç Bosniya və Herseqovinanın U-17, U-18 və U-21 millilərinə də cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.