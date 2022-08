İspaniya millisinin və “Barselona”nın futbolçusu Jerar Pike yenidən şəxsi həyatı ilə mətbuatının gündəminə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pikenin komanda yoldaşı Ferran Torresin bacısı ilə görüntüləri yayılıb.

Fotolar Jironada keçirilən festivalda çəkilib.

Mətbuat yazır ki, ulduz futbolçunun yanında olan qadın Ferran Torresin bacısı Klara Torresdir.

