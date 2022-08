Əli Əsədov Qırğız Respublikasının Baş nazirinə başsağlığı verib

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Qırğızıstan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sədri Akılbek Japarova başsağlığı məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir qeyd edib ki, Rusiya Federasiyasının Ulyanovsk vilayətində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Qırğızıstan vətəndaşlarının həlak olması və yaralanması xəbəri onu dərindən sarsıdıb.

Məktubda Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədrinə, həmçinin həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına səmimi başsağlığı verilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.