Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri və əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Auditorlar Palatasının aşağıdakı üzvləri və əməkdaşları auditor fəaliyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər:
Ağayev Akif Ağa oğlu
Axundov Vaqif Xəlil oğlu
Bayramova Lamiyə Qəşəm qızı
Bənnayev Elxan Bəhmən oğlu
Cavadov Vasif Tofiq oğlu
Cəbiyev Hüseyn Kommuna oğlu
Eyvazova Mətanət Gümüş qızı
Əliyev Azər Hüseyn oğlu
Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu
Hacıəzizov İlham İsfəndiyar oğlu
Həsənova Adilə Teymur qızı
Qarayev Fəqan Şakir oğlu
Qurbanlı Ziya Tofiq oğlu
Məmmədov Şahbaz Müseyib oğlu
Süleymanova Elzadə Süleyman qızı.