“Bu gün səhər saatlarına olan məlumata görə, Ukrayna limanlarından dünya bazarlarına göndərilən taxılın miqdarı 721 min 449 ton olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə milli müdafiə naziri Hulusi Akar bildirib.

O qeyd edib ki, bu proses heç bir problem olmadan davam edir, Türkiyə taxıl və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təhlükəsiz şəkildə ünvana çatması üçün səylərini davam etdirir.

