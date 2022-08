“Qarabağ” Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Çexiyada “Viktoriya”nın qonağıdır.

Metbuat.az “Viktoriya” – “Qarabağ” matçının canlı yayımını təqdim edir.

Qeyd edək ki, Bakıda keçirilmiş ilk oyun qolsuz bitib. Cavab qarşılaşmasında qalib gələn komanda turnirin qrup mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.



