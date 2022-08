Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Həmidə Ömərova ötən gün oğluna toy edib. Sənət yoldaşlarının da dəvət olunduğu toy məclisində sənətkarın ailə üzvləri də yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, moderator.az kamerası xalq artisti Həmidə Ömərovanı həyat yoldaşı ilə görüntüləməyə müvəffəq olub.

Qeyd edək ki, aktrisanın həyat yoldaşı heç vaxt görüntülənməyib və o, ümumiyyətlə, mətbuata çıxmağı sevmir.

