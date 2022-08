Türkiyənin məşhur müğənnisi Gülşən həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prokurorluğa verdiyi ifadədən sonra İstanbul Sülh Cəza Hakimliyinə köçürülən Gülşən Çolakoğlu orada sorğu-sual edildikdən sonra həbs olunaraq Bakırköy qadın həbsxanasına göndərilib.

Xatırladaq ki, müğənni konsert zamanı birini nəzərdə tutaraq "İmam Hatipdə oxuyub, azğınlığı oradan gəlir”- ifadəsini işlətmişdi. Gülşən bu hadisədən sonra saxlanılmışdı.

