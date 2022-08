Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil edən model - Güllü Əhmədova / FOTOLAR

Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayan həmyerlimiz, model Güllü Əhmədova paytaxtımızda keçirilən mükafatlandırma gecəsində iştirak edib.

Güllü Əhmədova modellik üzrə 2 məktəb bitirib, bir çox kurslardan sertifikatlar alıb.

O, artıq bir neçə ildir ki, Rusiyanın bir sıra şəhərlərində və Dubayda təşkil olunan "Fashion week"də model kimi fəaliyyət göstərir, Azərbaycanı modellik üzrə təmsil edir.

Eyni zamanda Moskva şəhərində Ukrayna filialının təşkil etdiyi gözəllik yarışmasında qalib gəldiyi üçün Güllünü Misirə dəvət edirlər və orada top 20-də adı hallanır.

Bundan əlavə o, yaşadığı şəhərdə-Vladimirdə öz jurnalını dərc etdirir.

Güllü bu gün də uğurlarını davam etdirərək Azərbaycanı dünyada təmsil etməyə davam edir.

30 iyun 2022 ci tarixində Golden People Awards layihəsində, ilin uğurlu top modeli nominasiyasına layiq görülmüşdür.

