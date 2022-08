Sabahdan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinə başlanılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib.

Bildirilib ki, sertifikatlaşdırma 30 avqust-1 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.

İlkin olaraq Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi, Abşeron-Xızı, Gəncə-Daşkəsən və Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarələrinin tabeliyindəki məktəblərdə çalışan ümumilikdə 11 min ibtidai sinif müəllimi sertifikasiya imtahanı verəcək.

