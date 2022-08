Universitetdə işləyən qadının dəhşətli əməli üzə çıxdı: 10 il heç kimin xəbəri olmayıb - FOTOLAR

ABŞ-ın nüfuzlu Yale univeristetinin işçisi təhsil ocağını 10 il aldadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın universitetdən 40,5 milyon dollar mənimsəyib. Məlum olub ki, o univeristetin avadanlıqlara ehtiyac olduğunu irəli sürərək, pul ayrılmasını tələb edib. Lakin qadın pulu şəxsi hesabına köçürərək, avadanlıqların alındığını qeyd edib. Qadın pulları öz istirahəti üçün və həyat rifahını yaxşılaşdırmaq üçün xərcləyib. Hadisə barədə araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Yale universiteti özündə 8 özəl təhsil ocağını birləşdirir.

