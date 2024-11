Bakıda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində 600 mindən çox sərnişin daşınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

Bu dövrdə 47 min avtobus səfəri, 30 mindən çox taksi səfəri həyata keçirilib.

“Bununla yanaşı, 100-ə qədər əşya tapılaraq sahiblərinə qaytarılıb”, - deyə məlumatda qeyd edilib.

