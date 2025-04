​“WhatsApp”da mesajlarla bağlı yenilik - Bezdirici funksiya çözüldü

“WhatsApp” yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik göndərilən media fayllarının avtomatik olaraq alıcının cihazında saxlanmasının qarşısını alır. Bildirilir ki, istifadəçilər bunun üçün tələblər irəli sürüb. “WhatsApp” tələbləri yerinə yetirib. Məlumata görə, yenilik “WhatsApp”ın Android istifadəçiləri üçün beta versiyasında müşahidə edilib. Bildirilir ki, “WhatsApp”da göndərilən hər bir şəkil, video və ya fayl avtomatik olaraq alıcının telefonunda saxlanılır və bu, bir çox istifadəçi üçün yaddaş problemlərinə səbəb olur.

Yeni funskiya ilə istifadəçi faylların avtomatik telefona yüklənməsinin qarşısını ala bilər.

