Modern.az-ın 13 yaşı tamam olur

Bu gün Modern.az Xəbər Agentliyinin fəaliyyətə başlamasının 13 ili tamam olur.

Modern.az portalı 2009-cu il sentyabrın 1-də yaradılıb. Hazırda Azərbaycanın onlayn media məkanında sayılıb-seçilən informasiya agentliklərindən biridir. Müsahibə və araşdırmaları ilə populyarlıq qazanan portal həm də gündəlik və operativ xəbər istehsalı ilə məşğuldur.

Azərbaycanda və dünyada baş verən hadisələrə qərəzsiz, obyektiv yanaşması, bitərəf mövqeyi oxucu auditoriyası tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Biz də Metbuat.az saytı adından həmkarlarımızı təbrik edir, media məkanında onlara uğurlar arzulayırıq.



