Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin sentyabrın 9-da Qax şəhərində Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ rayonlarının sakinləri ilə keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib.

Metbuat.az-ın nazirliyə istinadən verdiyi xəbərə görə, qəbul sentyabrın 12-də, saat 10:00-da Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Qax şəhəri, Nəriman Nərimanov prospekti, 10) olacaq.

Qəbula yazılmaq üçün sentyabrın 11-nə qədər nazirliyin “Çağrı Mərkəzi” (1655) və elektron poçtu ( [email protected] ), 012 598 58 58 (daxili 222 və 290) nömrəli telefon vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçmək olar.

