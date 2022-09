Şirvanda qəfil ölən qadınla bağlı rəsmi AÇIQLAMA - FOTO

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Şirvanda ölən qadınla bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az TƏBİB-dən verilən məlumata görə xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü vətəndaş sentyabrın 5-də Şirvan Rayon Müalicə Diaqnostika Mərkəzində öd daşı xəstəliyi diaqnozu ilə xolesistektomiya əməliyyatı olunub:

“İki saata yaxın baş tutan əməliyyat sonrası vətəndaşın vəziyyəti stabil olub. Daha sonra 15:00 radələrində vətəndaşın səhhəti qəfil pisləşdiyindən reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, o dünyasını dəyişib. Ölüm səbəbi aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.