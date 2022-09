Azərbaycanlı dirijor Fazil Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yaxınları sosial şəbəkələrdə paylaşımlar ediblər.

Bildirilib ki, o, 77 yaşında ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatında dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, Əməkdar incəsənət xadiminin ölümünə uzun sürən xəstəlik səbəb olub.

