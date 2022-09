Avqustun 15-də ABŞ-da ürəktutmadan vəfat edən azərbaycanlı estrada müğənnisi Firəngiz Rəhimbəyova dünən dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerikada yaşayan azərbaycanlı jurnalist Səxavət Nur sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb.

F. Rəhimbəyova “Valley Oaks Memorial Park” məzarlığında torpağa tapşırılıb.



Qeyd edək ki, müğənni ölümündən bir neçə gün əvvəl 62 yaşını qeyd etmişdi.

