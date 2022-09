Pikenin sevgilisi hamını heyran etdi: Şakiranın 12 ildə bacarmadığını etdi / FOTOLAR

Jerar Pikenin yeni sevgilisi Klara Şia davranışları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az “Ya es melodiya” portalına istinadən xəbər verir ki, Klara Pike ilə tanış olandan sonra onun ətrafı ilə və dostlarının həyat yoldaşları ilə də ünsiyyət qurub. Məlumata görə, Şakira Pike ilə sevgili olduğu 12 il ərzində bunu bacara bilməmişdi. Şakira Pikenin ailəsi və onun ətrafı ilə ünsiyyətdən uzaq olub. Bildirilir ki, Şakira Pikenin dostlarını qəbul edə bilmirdi. Şakira Pike ilə sevgili olan dövrdə onun dostlarının həyat yoldaşları ilə heç vaxt bir araya gəlməyib.

Qeyd edək ki, Şakiranın Pikedən ayrılmasına səbəb idmançının xəyanət etməsi göstərilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.