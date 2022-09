"Buta Airways" aviaşirkətinin J2-9111 nömrəli Bakı-Alanya reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Antalya ehtiyat hava limanına eniş etmək qərarına gəlib.

"Buta Airways"dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, buna səbəb yanan meşələrdən gələn güclü tüstü ilə əlaqədar görmə şəraitinin zəifləməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.