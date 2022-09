Vilayət Eyvazov MDB-nin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edir

Bu gün Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində MDB-yə üzv dövlətlərin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclası keçirilir.

Metbuat.az Qırğızıstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycanı DİN başçısı Vilayət Eyvazov təmsil edir.

İclasda Qırğız Respublikasının daxili işlər naziri Ulan Niyazbekov, Qırğızıstan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Marat İmankulov, Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Vladimir Kolokoltsev, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Vladimir Kolokoltsev, Özbəkistan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Pulat Bobojonov, Qazaxıstan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin rəisi Marat Axmetjanov, Belarus Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin rəisi İvan Kubrakov, Ermənistan Respublikasının polis rəisi Vahe Qazaryan, Tacikistan Respublikası daxili işlər nazirinin birinci müavini Alamshozoda Abdurahmon Alamsho, MDB BKBOP-un direktoru Oleq Konovalov, MDB Antiterror Mərkəzinin rəhbəri Yevgeni Sısoyev, Nümayəndəsi SMIA MDB İcraiyyə Komitəsinə Valeri Dubrovski iştirak edir.

İclasda birlik ölkələrində cinayətkarlıqla mübarizə üzrə birgə tədbirləri müzakirə ediləcək, xüsusilə təhlükəli cinayətlərə qarşı mübarizə üzrə dövlətlərarası proqramların icrası barədə məlumatlar dinlənilir.

Bundan əlavə, iclas iştirakçıları MDB ölkələrinin daxili işlər orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti, kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə, xüsusilə təhlükəli cinayətkarların axtarışı, yeni narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi məsələlərini nəzərdən keçirlir.

MDB-yə üzv dövlətlərin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunu üzrə müvafiq Qərarlar imzalanıb.

