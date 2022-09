Sayt rəhbərinə xəbərdarlıq edildi

Bəzi din xadimlərinin qanunazidd mülahizələrinin sosial mediada yayılması səbəbindən bir sıra şəxslərə, o cümlədən cəbhə.info xəbər portalının sahibi, eyni adlı MMC-nin təsisçisi və direktoru Becanov Rəfail Zəkəriyyə oğluna “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 22-ci maddəsinə əsasən xəbərdarlıq elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir:

“Son dövrlərdə Azərbaycan xalqının tarixi dini ənənələrinə zidd olan sözdə məzhəbarası mübahisələrin çirkin məzmununun sosial şəbəkələrə çıxarılması insanlar arasında təşviş və narahatçılığa səbəb olur. Azərbaycan cəmiyyətinə xas olmayan, ölkəmizdə formalaşmış nikah və ailə dəyərlərinə zidd olan bəzi coğrafi bölgələrin qədim ənənələrinin islam pərdəsi altında insanlara aşılanması cəhdləri müşahidə olunur. Azyaşlı qızların “dini nikah”a zorla daxil edilməsi və onlarla münasibətlərin qurulması Azərbaycan Konstitusiyası və ölkə qanunveriliciyinin tələblərinə zidd olmaqla insan hüquqlarının birbaşa pozulmasıdır”.

Baş Prokurorluq vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, dünyəvi dövlət daxilində dini etiqadlar arasında mövcud əmin-amanlıq şəraitinə xələl gətirən şəxslərin qanunsuz əməllərinin qarşısının alınması qətiyyətlə davam etdiriləcək və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ən sərt tədbirlər görüləcək.

