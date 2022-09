Türkiyədə lentə alınan görüntülər sosial mediada yayılandan sonra müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə qadının evə su gətirən kuryeri qapıda açıq-saçıq geyimdə qarşılaması əks olunub. Qadının açıq geyimdə kişi kuryerin qarşısındakı davranışları etiraz yaradıb. Sosial media istifadəçiləri qadını açıq geyim tərzində kuryeri qarşılamasını tənqid ediblər.

