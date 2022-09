Azərbaycanda buğda istehsalına dair qarşıda duran əsas vəzifələr açıqlanıb

Azərbaycanda buğda istehsalı ilə bağlı qarşıda duran əsas vəzifələr əkinə yararlı torpaq ehtiyatlarının genişləndirilməsi, məhsuldarlığın artırılması, ərzaqlıq buğdanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyanın tətbiqi və su ehtiyatlarının qənaətlə sərf edilməsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Nazir Əli Əsədov bildirib.

O, bu barədə Ağsu rayonuna səfəri çərçivəsində keçirdiyi, ölkədə ərzaqlıq buğda istehsalında mövcud problemlərə və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan işçi müşavirədə danışıb.

