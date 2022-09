Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi media subyektlərinə və jurnalistlərə çağırış edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Agentlik media subyektləri və jurnalistləri dezinformasiya yaymamağa, Azərbaycan Respublikası müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyə çağırır.

