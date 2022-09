Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri Milan Sedlaçek İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyində (AZPROMO) olub.

Metbuat.az bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti, əsas hədəfləri barədə məlumat verib, biznes dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, məhsul ixracının artırılması imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

