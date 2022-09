Əməkdar mədəniyyət işçisi İldırım Kasimov vəfat etdi

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezident təqaüdçüsü İldırım Kasimov vəfat edib.

Metbuat.az Mədəniyyət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, o, 89 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, İldırım Əli-Nazir Kasimov1933-cü il dekabrın 7-də Bakı şəhərində anadan olub. O, 1955-ci ildə Bakı Hərbi məktəbini, 1969-cu ildə isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin mədəni-maarif fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyətinə 1956-cı ildən başlayan İ.Kasimov müxtəlif vəzifələrdə - Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında inzibatçı, konsert şöbəsinin müdiri, Mahnı və Rəqs Ansamblının direktoru vəzifələrində çalışıb.

İ.Kasimov 2009-2012-ci illərdə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktor müavini vəzifəsində işləyib, 2013-2021-ci illərdə SSRİ Xalq Artisti Zeynəb Xanlarovanın Dövlət Ansamblının direktoru olub.

O, mədəniyyət sahəsində fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları ilə 2006-cı ildə Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına, 2007-ci ildə Prezident təqaüdünə layiq görülüb.

Allah rəhmət eləsin!

