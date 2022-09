Azərbaycan Premyer Liqasında daha 5 turun vaxtı açıqlanıb - SİYAHI

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında qarşıdakı 5 turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, VIII tura sentyabrın 30-da start veriləcək.

Oktyabrın 30-da isə XII turun son qarşılaşmaları oynanılacaq.

Bu dəfə ən erkən matç saat 15:30-da, ən gec görüş isə 19:30-da başlanacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

VIII tur

30 sentyabr (cümə)

“Səbail” – “Qəbələ”

“ASCO Arena”, 19:00

1 oktyabr (şənbə)

“Turan Tovuz” – “Zirə”

Tovuz şəhər stadionu, 15:30

“Qarabağ” – “Neftçi”

“Azersun Arena”, 18:00

2 oktyabr (bazar)

“Şamaxı” – “Sabah”

Şamaxı şəhər stadionu, 15:30

“Sumqayıt” – “Kəpəz”

“Kapital Bank Arena”, 18:00

IX tur

7 oktyabr (cümə)

“Zirə” – “Şamaxı”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 17:30

8 oktyabr (şənbə)

“Səbail” – “Sumqayıt”

“ASCO Arena”, 17:00

“Neftçi” – “Turan Tovuz”

“Bakcell Arena”, 19:30

9 oktyabr (bazar)

“Qəbələ” – “Qarabağ”

Qəbələ şəhər stadionu, 17:00

“Sabah” – “Kəpəz”

“Bank Respublika Arena”, 19:30

X tur

14 oktyabr (cümə)

“Şamaxı” – “Qəbələ”

Şamaxı şəhər stadionu, 15:00

15 oktyabr (şənbə)

“Turan Tovuz” – “Səbail”

Tovuz şəhər stadionu, 15:00

“Sabah” – “Zirə”

“Bank Respublika Arena”, 17:30

16 oktyabr (bazar)

“Kəpəz” – “Neftçi”

Qəbələ şəhər stadionu, 15:00

“Qarabağ” – “Sumqayıt”

“Azersun Arena”, 17:30

XI tur

20 oktyabr (cümə axşamı)

“Qarabağ” – “Turan Tovuz”

“Azersun Arena”, 19:00

22 oktyabr (şənbə)

“Qəbələ” – “Kəpəz”

Qəbələ şəhər stadionu, 16:00

“Sumqayıt” – “Zirə”

“Kapital Bank Arena”, 18:30

23 oktyabr (bazar)

“Səbail” – “Şamaxı”

“ASCO Arena”, 16:00

“Neftçi” – “Sabah”

“Bakcell Arena”, 18:30

XII tur

28 oktyabr (cümə)

“Turan Tovuz” – “Sumqayıt”

Tovuz şəhər stadionu, 15:00

29 oktyabr (şənbə)

“Kəpəz” – “Səbail”

Qəbələ şəhər stadionu, 15:00

“Zirə” – “Neftçi”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 17:30

30 oktyabr (bazar)

“Şamaxı” – “Qarabağ”

Şamaxı şəhər stadionu, 15:00

“Sabah” – “Qəbələ”

“Bank Respublika Arena”, 17:30

