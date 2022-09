"Qarabağ"ın ilk qolundan sonra oyunçuların bu addımı maraqla qarşılandı - VİDEO

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində evdə ilk oyununu keçirib. Belə ki, Fransa "Nant"ı ilə qarşılaşmada "köhlən atlar" 3:0 hesabı ilə meydandan qələbə ilə ayrılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk qol ikinci hissədə - 60-cı dəqiqəqin əvvəllərində qeydə alınıb. Belə ki, Kvabena Ovusu 60-cı dəqiqədə rəqib qapısına qol vurub.

Bundan sonra Ovusu meydandan baş məşqçi Qurban Qurbanova doğru qaçaraq onunla qucaqlaşıb. Həmçinin digər kamanda yoldaşlarının da Qurbanovun yanına gələrək qol sevinclərini yaşamaları maraqla qarşılanıb.

Həmin anları təqdim edirik:

