Çap mediası təsis etmək hüququ verilən dövlət orqanlarının adları açıqlanıb - SİYAHI

Çap mediası subyektinin təsisçisi ola bilən dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb.

Siyahıda aşağıdakı dövlət orqanları yer alıb:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi

2. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

4. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

5. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

6. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti

8. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti

9. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

10. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

