Jurnalist Atababa Hacıbabayev vəfat edib

Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Ədəbiyyat qəzeti”nin məsul katibi, nəşrin redaksiya heyətinin üzvü Atababa Hacıbabayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mətbuat Şurası məlumat yayıb.

Atababa İsmayıl oğlu Hacıbabayev 1947-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin teatrşünaslıq fakültəsini bitirib. 1966-cı ildən başlayaraq mətbuatda bədii əsərlərlə, resenziyalarla, araşdırmalarla və digər janrlı yazılarla çıxış edib.

Ömrünün 35 ilini “Ədəbiyyat qəzeti”nə həsr edib.

