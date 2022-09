Səhnədən cəbhəyə gəlib Putinə meydan oxudu: Bir gülləlik canın var - FOTOLAR

Ukraynanın gözəllik müsabiqəsi üzrə keçmiş qalibi Evgenia Prokopenki orduya yazılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gözəllik kraliçası cəbhədə rus qüvvələrinə qarşı mübarizə aparır. 35 yaşlı Evgenia bildirib ki, o tibbi işçisi kimi orduya yazılıb. Rusiya ordusuna meydan oxuyan 35 yaşlı model, Prezident Vladimir Putini də təhdid edib. “Ona sözüm yoxdur. Çünki məsələ Putin olanda hərəkətə keçmək lazımdır. Onun üçün bir gülləm var” - Evgenia deyib.

Evgenia ön cəbhədə olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, cəbhədə olmasına baxmayaraq, kosmetikaları həmişə çantasında olur.

