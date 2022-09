Jurnalist, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Rüstəmov 53 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun cənazəsi Binəqədi qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

Qeyd edək ki, R.Rüstəmov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi olub. O, uzun illər "Zerkalo" qəzetində, habelə bir sıra digər KİV-lərdə çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

