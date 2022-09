FHN-in karate komandası Dünya çempionatında uğur qazanıb - FOTOLAR

9-11 sentyabr 2022-ci il tarixlərində Çexiya Respublikasının Pardubitse şəhərində Dünya Şotokan Karate Federasiyasının təşkilatçılığı ilə karate idman növü üzrə 12-ci Dünya çempionatında Azərbaycanın karate üzrə milli yığma komandasının və FHN-in İdman-sağlamlıq klubunun karate komandasının üzvləri kişilər arasında şəxsi kumite və komanda kumite yarışlarında iştirak edərək yüksək nailiyyətlər qazanıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, 18-21 yaş kateqoriyası üzrə gənclər arasında şəxsi kumite yarışlarında +84 kq çəki dərəcəsində Astan Qasımov, böyüklər arasında 21 yaşdan yuxarı kateqoriyada şəxsi kumite yarışlarında +84 kq çəki dərəcəsində Ülvi Məmmədov bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmağı bacarıblar.

Komandanın digər üzvü 21 yaşdan yuxarı böyüklər arasında şəxsi kumite yarışlarında +75 kq çəki dərəcəsində Elnur Əliyev yarışın bürünc medalına layiq görülüb. Bundan əlavə, komanda kumite yarışlarında öz qüvvələrini sınayan karateçilərimiz Ülvi Məmmədov, Elnur Əliyev yarışın gümüş, Xəyal Məmmədov isə bürünc medalının sahibi olublar.

Karateçilərin ilk məşqçisi, əməkdar məşqçi və 6-cı dan qara kəmər sahibi Rafael Məmmədov, hazırki şəxsi məşqçisi isə əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi, ikiqat Dünya çempionu, 8-ci dan qara kəmər sahibi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq klubunun rəisi polkovnik Füzuli Musayevdir.

20 sentyabr 2022-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq klubunun rəisi polkovnik Füzuli Musayev ənənəvi olaraq keçirilən məşq prosesi zamanı Dünya çempionatında uğur qazanmış karateçilər ilə görüşərək onları təbrik edib və növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, turnirdə 45 ölkədən 800 idmançı mübarizə aparıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.