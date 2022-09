Baş Prokurorluqdan "Kanal 13"ün təsisçisinə XƏBƏRDARLIQ

"Kanal 13" adlı “Youtube” kanalının təsisçisi Əziz Orucova xəbərdarlıq olunub.

Metbuat.az bu barədə Baş Prokurorluğa istinadən xəbər verir ki.

Bildirilib ki, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Milli Təhlükəsizlik haqqında” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarının tələbləri pozularaq "Kanal 13" adlı “Youtube” kanalında sentyabrın 13-də təsisçi Əziz Orucov tərəfindən Azərbaycan Ordusunun işgüzar nüfuzuna xələl gətirən, eləcə də dövlətin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlərə kölgə salan videolar yerləşdirilib.

Əziz Orucova sentyabrın 15-də “Prokurorluq haqqında” qanunun 22-ci maddəsinə əsasən prokuror təsir tədbiri aktı olan xəbərdarlıq elan olunub.

Xəbərdarlıq olunduqdan sonra həmin informasiyalar kanaldan götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.