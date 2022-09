58 ildir gündə 20 stəkan çay içir

Türkiyənin Eskişəhərində yaşayan 65 yaşlı İbrahim Yüksel 58 ildir ki, gündə 20 stəkan çay içir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yerli mediaya açıqlamasında bildirib ki, çay insan ömrünü uzadır, üəryin daha da yaxşı fəaliyyətinə təsir edir:

"Çayın mədə, baş ağrısı ilə əlaqəsi yoxdurş. Yaxşı çay içsən, heç nə olmayacaq. İllərdir içirəm, bu problemlərim də yoxdur. Çay paketləri narahatlıqlara səbəb ola bilər, mən həmişə əsl çayı məsləhət görürəm", - deyə o qeyd edib.

O deyir ki, ABŞ alimləri də araşdırmalarında qeyd ediblər ki, hər gün çay içən insanların ölüm riskinin içməyənlərə nisbətən 9-13 faiz aşağıdır. İbrahim ətrafdakı insanların narazılıqlarına baxmayaraq sağlamlığını gündə 20 stəkan çay içməyə borclu olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.