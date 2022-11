17 küçə və prospektdə sıxlıq var - SİYAHI

Paytaxtda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb.

Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, sıxlıq olan yollar aşağıdakılardır:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, 20 Yanvar m/st istiqamətində;

2. Binəqədi şosesi, Azadlıq Prospekti m/st istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar m/st istiqamətində;

4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

5. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. 20 Yanvar dairəsində;

7. Tbilisi prospekti, 20 Yanvar m/st-dan mərkəz istiqamətində;

8. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyova küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

9. Heydər Əliyev prospekti, Koroğlu m/st-nın qarşısı əsas və köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

10. Ağa Nemətulla küçəsi, Nəriman Nərimanov m/st istiqamətində;

11. Aeroport şosesi, Koroğlu m/st istiqamətində;

12. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

13. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Cavanşir körpüsündən Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

14. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

15. Zərifə Əliyeva küçəsində;

16. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

17. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

