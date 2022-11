Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Ronaldonunkoronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, veteran hücumçu bu səbəbdən yığmanın Qətərdəki dünya çempionatında bu gün Serbiyaya qarşı keçirəcəyi G qrupunun I tur oyununu stadiondan izləyə bilməyəcək.

Test nəticəsi müsbət çıxan əfsanəvi forvard qaldığı oteldə karantinə alınıb.

Qeyd edək ki, Ronaldo 1994 və 2002-ci dünya çempionatlarının qalibi olub.

