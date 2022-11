Xəbər verdiyimiz kimi, Qətərdə keçirilən dünya çempionatının G qrupunun ilk turunda Braziliya - Serbiya arasında baş tutan matç braziliyalıların 2:0 hesablı qələbə isə ilə bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milyonlarla tamaşaçının izlədiyi oyunda bir azərbaycanlının da zəhməti keçib. Belə ki, Braziliya-Serbiya stadionunun informasiya texnologiyasının quraşdırılması və istismarına Ziya Nuriyev adlı azərbaycanlı gənc rəhbərlik edib. Bu barədə onun atası Rasim Nuriyev məlumat verib.

