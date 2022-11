Bu gün Qətərdə keçirilən futbol üzrə Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polşa və Səudiyyə Ərəbistanı komandaları arasında keçirilən qarşılaşmada Polşa millisi inamlı qələbə qazanıb - 2:0.

Oyunda qolları 39-cu dəqiqədə P.Zelinski və 82-ci dəqiqədə R.Levandovski vurublar.

Qeyd edək ki, bu oyundan sonra C qrupunda vəziyyət belədir:

1. Polşa - 4 xal

2. Səudiyyə Ərəbistanı - 3 xal

3. Meksika - 1 xal

4. Argentina - 0 xal

