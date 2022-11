Müğənni Rəqsanənin qızı Aysun İsmayılovanın yeni paylaşımı diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, instagram hesabında həyat yoldaşı Eşqin Cəlilovun ona göndərdiyi gül buketini paylaşıb. Buketin içindəki açıqcada isə "Hər zaman üzün gülsün, mələyim" qeydi yazılması da diqqətlərdən qaçmayıb.

Xatırladaq ki, Aysun Eşqin Cəlilovla iyunda evlənsə də, bir neçə ay sonra onların ayrıldığı barədə xəbərlər yayılıb.

