Dünya çempionatında qol şousu - Avropalılar geri dönüş etdilər / VİDEO

Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turunda daha bir oyun baş tutub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, G qrupunda Kamerun və Serbiya komandaları üz-üzə gəliblər.

Qarşılaşma 3:3 hesabı ilə bitib. Afrikalıların qollarını 29-cu dəqiqədə Jan-Şarles Kastelletto, 64-cü dəqiqədə Vinsent Abubakar və 66-cı dəqiqədə Erik Çupo-Motinq vurub.

Avropa təmsilçisində 45+1-ci dəqiqədə Strahinya Pavloviç, 45+3-cü dəqiqədə Sergey Milinkoviç Saviç və 53-cü dəqiqədə Aleksandr Mitroviç fərqlənib. Hər iki tərəf mundialda ilk xalını qazanıb. Qrupa 3 xalla Braziliya seçməsi başçılıq edir. İkinci sıradakı İsveçrə də eyni xala malikdir. Serbiya və Kamerunun hərəyə bir xalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.