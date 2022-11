Qətərdə təşkil olunan dünya çempionatının qrup mərhələsində bu gün 3-cü tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki,

A qrupunda Niderland ilə Ekvador yığmaları müvafiq olaraq, Qətər və Seneqalla qarşılaşacaq.

B qrupunda İran millisi ABŞ-la, İngiltərə seçməsi Uelsə qarşılaşacaq.

A qrupu



19:00. Ekvador - Seneqal

19:00. Niderland - Qətər

B qrupu

23:00. İran - ABŞ

23:00. Uels - İngiltərə

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.