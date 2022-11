Ermənistanda 2 deputat mandatından imtina edib.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Hayastan" fraksiyasına daxil olan müxalif "Dirçələn Ermənistan" partiyasının 2 üzvü deputatlıqdan istefa verib. Belə ki, deputatlar Vahe Akopyan, Hripsime İstanbulyan ərizələrini qanunverici orqana təqdim ediblər.

