Bu da Namiq Qaraçuxurlunun atası - FOTO

Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu sosial şəbəkədə atası ilə birdə foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, valideynini 81 yaşı tamam olması münasibətilə təbrik edib:

"Uşaq böyütməyin nə qədər çətin olduğunu hamımız bilirik. Ələxsus da bizim uşaqlıq illəri, ölkədə böyük problemlərin baş verdiyi zaman... Əlimizin heç nəyə çatmayan vaxtı əlini böyük yük altına qoyan, üç uşaq böyüdən adamdır bu adam. Hər şey üçün çox sağ ol, atam Hilal bəy. 81 yaşın mübarək. Hər il səni qucaqlayıb təbrik etmək qismətimiz olsun. Doğum günün mübarək", - paylaşımda deyilir.

