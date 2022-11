Ermənistanda içməli su təchizatı və kanalizasiya (tullantı sularının təmizlənməsi) xidmətlərinin göstərilməsi üçün 2023-cü ildə nəzərdə tutulan tariflər müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni tarifə uyğun olaraq, 2023-ci il yanvarın 1-dən suyun bir kubmetrinin orta hesabla 8,419 dram (0,04 manat) qalxaraq 208,419 dram (0,90 manat) təşkil edəcək.

