Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qardaşı Armen Paşinyan qəza keçirib.

Metbuat.az ArmLur.am-a istinadən xəbər verir ki, qəza Malatya-Sebastia inzibati rayonunda baş verib. Paşinyan sınıq xəsarətləri ilə tibb mərkəzinə aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.